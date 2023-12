Shopping Praça da Moça promove “Cantatas de Natal” com o coral do Colégio Adventista

Para celebrar a data mais mágica do ano, nada poderia ser melhor do que desfrutar de apresentações musicais natalinas. Como esquenta para o natal, nos dias 11 e 12 de dezembro, o Shopping Praça da Moça recebe o coral do Colégio Adventista de Diadema para a exibição de uma maravilhosa “Cantata de Natal”. Serão realizadas quatro sessões, duas em cada noite, às 19h e às 20h. Todas as performances acontecerão na Praça de Alimentação do shopping.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, a música possui uma linguagem universal, capaz de se conectar com todas as pessoas, em qualquer ambiente. “Natal é um momento em que as pessoas estão mais receptivas e os corais trazem ainda mais o clima natalino para o mall, deixam o ambiente ainda mais especial”, completa Lima.

O coral do Colégio Adventista é composto por estudantes e existe há 41 anos. Ele é renovado a cada ano com a entrada e saída de alunos, já que a faixa etária neste grupo é de 03 a 10 anos. O ensino de música e o canto coral fazem parte da abordagem pedagógica do colégio. Além das apresentações de Natal, o coral realiza Cantatas de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Avós e Dia dos Pais.

“É sempre uma grande satisfação levar nosso coral para fazer apresentações. Tenho certeza de que todos que estiverem presentes ficarão encantados com nossos alunos. O natal é um momento de reflexão, e desejamos que cada música traga um pouco de conforto e esperança para aqueles que as ouvirem”, afirma Willian Meira, Diretor do Colégio Adventista.

Serviço: Cantatas de Natal – Colégio Adventista

Data: 11 e 12 de dezembro

Horário: Às 19h e às 20h

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.