Shopping Praça da Moça prepara atrações gratuitas para celebrar a Páscoa

A alegria da Páscoa chegou ao Shopping Praça da Moça, que preparou várias atrações especiais e divertidas para este período festivo, como as Oficinas de Páscoa, Caça aos Ovos e uma Peça Teatral especial com a Cia Cambaio. As atividades terão início no dia 15 de março e seguirão até o dia 31, oferecendo diversão gratuita para a criançada.

Nos dias 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de março, ocorrerão as Oficinas de Páscoa com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h. Para se inscrever, é necessário realizar o cadastro pessoalmente no Piso Araucária. A cada dia, 100 crianças terão a oportunidade de participar, sendo permitidas 25 por sessão. O ambiente está preparado para incentivar a criatividade das crianças, que poderão criar elementos tradicionais da Páscoa.

Já nos dias 28, 29 e 30 de março, das 10h às 22h, será realizada mais uma edição da Caça aos Ovos. No total, 600 crianças, entre 3 e 12 anos, poderão participar, sendo 200 a cada dia do evento. As inscrições, que estarão disponíveis em breve, deverão ser feitas pelo site https://www.shoppingpracadamoca.com.br, e no dia escolhido a criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsável, além de retirar o mapa da Caça aos Ovos e uma sacolinha na Loja Uniarte, no piso Araucária.

Em especial, no domingo de Páscoa, dia 31, será apresentada a peça “Aventuras de Páscoa” no Espaço Cultural, às 15h. “Preparamos várias atrações especiais para proporcionar diversão às crianças. Com muitas atividades planejadas para este mês, a Páscoa se torna um período de diversão para os pequenos, que poderão desfrutar no nosso espaço”, afirma Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Oficinas de Páscoa

Data: 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31

Horário: 14h, 15h, 16h e 17h

Local: Loja próximo a C&A, no piso Araucária..

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.

Serviço: Caça aos Ovos

Data: 28, 29 e 30

Horário: 10 às 22h

Local: Loja Uniarte e demais lojas do shopping

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.