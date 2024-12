Shopping Praça da Moça leva 5 lobos no Prêmio ABC 2024

O Shopping Praça da Moça, um dos principais centros de compras da região metropolitana de São Paulo, em Diadema, faturou 5 lobos no Prêmio ABC. A premiação, que é uma das mais importantes de comunicação e marketing do país, aconteceu na última terça-feira, 03/12, e reconheceu os melhores cases de 2024.

Os cases premiados deste ano foram: “Flash Mob – O Shopping Center é a vida acontecendo todos os dias” e “4º Arraiá Solidário”, que arrecadou fundos para o Instituto Jêsue e ficaram com o lobo de bronze.

Já “ESG Na Essência – Transformação Nos 15 Anos Do Shopping Praça Da Moça”; além do Aniversário de 15 anos – Shopping Praça da Moça que contou show da Família Lima e o Festival Taurus, um dos maiores eventos de churrasco do país e uma ação que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos faturaram o lobo de prata.

O lobo de ouro foi para “Escola de Herois, simplificando o ESG para as crianças”; este que já foi vencedor do “Prêmio Prata” na categoria “Eventos e Promoções”, da ABRASCE este ano. O Shopping Praça da Moça foi premiado em todos os cases que concorreu este ano.

“A nossa região é repleta de profissionais de alto gabarito e estar presente com cinco cases de sucesso no Prêmio ABC, que é um dos mais importantes do Brasil para o setor de comunicação e marketing é um motivo de grande orgulho e indicador de que estamos no caminho certo”, comenta, Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.