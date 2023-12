Shopping Praça da Moça e a CUFA de Diadema realizam a campanha “Natal Solidário”

O Shopping Praça da Moça, em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas de Diadema, realiza a ação “Natal Solidário”. De 12 a 21 de dezembro, no Piso Araucária, estarão disponíveis dois pontos de coleta para a campanha, onde serão aceitos alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e brinquedos novos ou seminovos. Todos os itens arrecadados serão destinados às famílias apoiadas pela CUFA da cidade de Diadema.

Para facilitar as doações, foi criada a caixa especial do Noel, onde os visitantes poderão depositar suas contribuições. Uma das caixas ficará em frente à decoração natalina e a outra estará no balcão de trocas. “Estamos felizes em formar essa parceria com a CUFA, um projeto que auxilia diversas pessoas em comunidades espalhadas pelo Brasil. O shopping acaba se tornando uma oportunidade e facilidade para as pessoas que querem contribuir e muitas das vezes não sabem como ou onde fazer”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização social reconhecida nacional e internacionalmente nos setores político, social, esportivo e cultural ao longo de mais de 20 anos de existência. O núcleo de Diadema está ativo há aproximadamente 3 anos e contribui positivamente na vida de mais de mil pessoas em 15 comunidades da região de Diadema.

“Essa parceria estabelecida com o Shopping Praça da Moça contribui diretamente com o nosso trabalho assistencial e social. A intenção da campanha é dar suporte às famílias beneficiadas pelo projeto que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Cada item doado contribui de forma significativa para a nossa missão de auxiliar os residentes da nossa região”, afirma Jean Sales, Presidente da CUFA de Diadema.

Serviço: Natal Solidário

Local: 2 Pontos de coleta no Piso Araucária – Em frente à decoração natalina e no balcão de trocas.

Data: até 21/12.

Horário: Funcionamento do shopping.