Shopping Praça da Moça cresce 5% em vendas em 2023

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, administrado pelo Grupo AD, maior administradora independente de shopping centers do País, registrou um aumento no ano passado em 5% nas vendas comparado a 2022. Este crescimento é consistente e favorável, já que o setor no primeiro trimestre do ano passado registrou um crescimento de vendas de 6,8%, segundo dados da Abrasce – Associação Brasileira de Shopping Centers.

Durante os meses de novembro e dezembro, ocasiões importantes para o varejo nacional, o shopping apresentou um crescimento de 3,83% de pessoas circulando no mall. Ao longo de 2023, o mall inaugurou 27 novas operações, sendo 15 quiosques e 10 lojas de marcas estratégicas, como Prego, Nutty Bavarian, Life Vivara, L’Occitane, Natura, Caedu, Milky Moo, Óticas Diniz, Giraffas, entre outras.

A localização privilegiada do Shopping Praça da Moça, na divisa do Grande ABC com a Zona Sul de São Paulo, tem sido um fator atrativo para a chegada de novas marcas. O shopping recebe uma média mensal de 800 mil visitantes, o que também impulsiona toda a economia local.

“Os centros comerciais estão se tornando cada vez mais um reflexo da cidade, oferecendo uma diversidade de serviços, opções de lazer, entretenimento, gastronomia diferenciada e uma seleção variada de lojas. Nosso objetivo é ser um espelho para as marcas. Mensalmente, recebemos uma média de 800 mil potenciais consumidores, tornando-se um local propício para ações de Marketing, promoções e realização de pesquisas”, comenta Renata Paes, gerente geral do Shopping Praça da Moça.

Para comemorar os 15 anos do shopping, a partir deste mês até o final do ano, o mall utilizará um selo personalizado para celebrar essa data especial e relembrar a trajetória da instituição.

O empreendimento possui uma estrutura completa, com segurança, estacionamento e diversas lojas que oferecem produtos e serviços essenciais para que os consumidores tenham uma experiência completa. Entre os serviços, foi disponibilizado um terminal de autoatendimento dos Correios, como mais uma opção para retirar encomendas, sem custo adicional. “Estamos felizes em promover ações que auxiliam as marcas e atendem às necessidades dos nossos clientes. Estamos confiantes de que teremos mais um ótimo ano para o Shopping Praça da Moça”, conclui Paes.