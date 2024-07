Shopping Praça da Moça conquista Prêmio ABRASCE

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, acaba de receber o “Prêmio Prata” na categoria “Eventos e Promoções”, em evento anual e tradicional realizado pela Associação Brasileira de Shoppings Centers, ABRASCE, órgão que atua para o fortalecimento e desenvolvimento do setor. O Prêmio ABRASCE é considerado o Oscar do setor, sendo a maior premiação do Brasil e América Latina, uma das maiores do mundo.

Finalista pelo quarto ano consecutivo, o centro de compras foi indicado com quatro cases em três categorias, sendo: Institucional com “O Shopping Center é a vida acontecendo todos os dias”; Newton Rique de Sustentabilidade com “ESG na Essência – Transformação Nos 15 Anos do Shopping Praça da Moça”. Já na categoria, “Eventos e Promoções” o mall foi indicado com dois cases: “Shopping Center, a cidade do futebol”, além do case vencedor do “Prêmio Prata”, “Escola de Heróis, simplificando o ESG para as crianças”.

O case vencedor foi elaborado para agitar gratuitamente o Dia das Crianças de 2023 no shopping e contou com o comando das personagens Acquarios, Lad Fauna, Reciclope, Capitão Coração e a Mulher Amazônica. Ao final da diversão e aprendizagem as crianças receberam um certificado de super-herói.

“Trabalhamos arduamente ao longo do ano para proporcionar as melhores experiências para os nossos clientes e comunidade. Receber um prêmio dessa magnitude, que é o Prêmio Abrasce, chancela nossa dedicação e é um reconhecimento essencial para o nosso setor”, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.