Shopping Praça da Moça apresenta tributo à Tim Maia

Os frequentadores do Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema no ABC Paulista, já podem se preparar para curtir mais uma edição épica e a última do ano do “Show no Praça”. O evento escolhido para este mês será um show cover do Tim Maia que acontecerá no dia 28/11, a partir das 19h30 na praça de alimentação do shopping.

O artista responsável pela homenagem é Nenê Amaral, considerado um dos principais intérpretes de Tim Maia, que foi um dos maiores nomes da música brasileira, pioneiro na introdução do soul e do funk no país. O público poderá curtir clássicos como “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, “Do Leme Ao Pontal”, “Gostava Tanto de Você” e “O Descobridor dos Sete Mares”.

O “Show no Praça” já virou uma tradição aqui no shopping e os nossos clientes sempre comparecem para prestigiar. Este mês escolhemos o artista Nenê Amaral interpretando Tim Maia, pois já conhecemos o trabalho dele, que é impecável e traz música de qualidade. Com certeza será um grande show”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: “Show no Praça” – Cover Tim Maia com Nenê Amaral.

Data: dia 28 de novembro.

Horário: 19h30.

Valor: gratuito

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.