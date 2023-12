Shopping Praça da Moça amplia horário de funcionamento durante as festividades de final de ano

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, terá horários de funcionamento diferenciados durante as festividades de fim de ano. Na semana que antecede o Natal, de 15 a 21 de dezembro (exceto dia 17 que as lojas fecham às 22h), as lojas e a praça de alimentação estarão abertas das 10h às 23h. Nos dias 22 e 23, o shopping funcionará das 09h às 23h. Já no dia 24, o horário será das 09h às 18h, havendo uma pausa nas atividades no dia 25, em comemoração ao Natal.

No dia 26 até o dia 30, o mall voltará a seu horário habitual, das 10h às 22h. Já no último dia do ano, 31, o horário de funcionamento será das 10h às 18h, permanecendo fechado no dia 01, devido ao feriado de ano novo. As atividades serão retomadas no dia 02 de janeiro. Nos dias de feriado, 25 de dezembro e 01 de janeiro, a praça de alimentação poderá abrir a partir das 12h. A abertura nesses dias é opcional.

“Sabemos que, com a agitação do final do ano, muitas coisas acabam se acumulando. Por isso, organizamos horários especiais na semana que antecede o Natal, garantindo que todos os nossos clientes tenham tempo suficiente para comprar seus presentes. Desejamos que todos possam desfrutar deste final de ano com conforto e praticidade”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

No dia 17 de dezembro, os visitantes do shopping poderão assistir aos dois últimos desfiles da Parada de Natal do empreendimento, às 15h e às 19h. Além de poder apreciar os últimos dias da decoração externa do mall.

Ainda sim quem não puder ir ao Shopping Praça da Moça realizar suas compras, tem esse ano mais uma grande comodidade: comprar pelo WhastApp do shopping através do número 4057-8900 e receber seus produtos em casa ou retirar na loja.

Serviço: Horário de final de ano.

Data: 15 a 21 de dezembro, abertura das 10h às 23h.

22 e 23 das 09h às 23h

24 e 31 será das 09h às 18h

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.