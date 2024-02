Shopping Praça da Moça abre temporada de shows gratuitos com a banda cover Absolute Queen

Dando início a mais uma temporada de shows gratuitos, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, receberá a banda cover Absolute Queen. A apresentação será na quinta-feira, 29/02, às 19h30 na praça de alimentação do mall. O evento acontece tradicionalmente toda última quinta-feira de cada mês e se estende até o final do ano, com performance de artistas covers de diversos estilos musicais.

A banda paulistana, Absolute Queen Tributo, foi fundada em 2019, com o objetivo de trazer ao público a magia do lendário quarteto formado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. O nome do projeto foi inspirado no álbum de coletâneas “Queen – Absolute Greatest”, lançado em 2009.

O show conta com um repertório repleto de hits, como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga e We Are The Champions, visitando também os clássicos como Jealousy, Death On To Leags, Let Me Enterten you, Tie Your Mother Down, entre outros. Além de figurinos característicos, como camisetas, calças e tênis Adidas, que o grupo usava ao vivo. O vocalista, Adauto Lee, se apresenta com a famosa jaqueta amarela do Freddie, juntamente com outros trajes marcantes do eterno líder da banda Queen.

“A volta do Show no Praça destaca o Shopping Praça da Moça como um espaço de diversão acessível a todos os nossos clientes. Nossa programação do ano está repleta de shows clássicos e nostálgicos, sendo uma opção cultural de grande importância para todos”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Show no Praça – Absolute Queen

Data: 29 de fevereiro.

Horário: às 19h30.

Local: Praça de alimentação.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.