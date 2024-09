Shopping Penha reúne mais de 150 carros em encontro de antigos e clássicos

ServiçoExposição de carros no Shopping Penha

Data: 22 de setembro – domingo

Horário: das 9h às 14h

Local: estacionamento G4

Evento com acesso gratuitoSobre o Shopping Penha

Inaugurado em outubro de 1992, o Shopping Penha está situado no coração do bairro da Penha, tornando-se um dos pioneiros na zona leste de São Paulo. O empreendimento tem mais de 29 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), mais de 180 operações, sendo 9 lojas âncoras e semi-âncoras, como C&A, Lojas Americanas, Marisa, Renner, Centauro, Magazine Luiza e Kalunga, 15 operações de conveniência e serviço, Sonda Supermercados, cinema MovieCom, com 6 salas stadium de última geração, praça de alimentação com mais de 30 opções gastronômicas, como Outback e Mania de Churrasco e mais de 1.400 vagas de estacionamento. Recentemente, o shopping ainda implantou o novo canal de vendas online, o vend.AÍ, que facilita o atendimento inicial dos clientes para realizarem compras de forma simples nas lojas do shopping, com opção de receber em casa ou retirar o produto na loja, além do Penha Premia, programa de relacionamento que os visitantes cadastram suas notas fiscais e acumulam pontos para serem trocados por benefícios. Endereço: Rua Doutor João Ribeiro, 304, São Paulo, Brazil – 03634-000. Site: www.shoppingpenha.com.br.