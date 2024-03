Shopping Penha recebe a exposição “Formas de Colecionar”

Até 10 de março será possível visitar a exposição “Formas de Colecionar” no Shopping Penha, localizado na zona leste de São Paulo. O evento acontece no 1º piso, próximo à Renner, de segunda a sábado das 10h às 22h e no domingo das 14h às 20h, com entrada gratuita.

Na mostra será possível apreciar diversos veículos em miniatura como os modelos de Drag Racer, Hot Wheels, Kombi, ônibus, caminhões antigos, itens raros, além de modelos clássicos do utilitário mais famoso do mundo, o Fusca. Serão sete dias de exposição, sendo que no final de semana, 9 e 10 de março, haverá o encontro com os colecionadores, para que os amantes do mundo dos colecionáveis possam aproveitar cada minuto.

“O espaço foi pensado para que as pessoas explorem a exposição, troquem experiências, compartilhem informações e, o mais importante, se divirtam com esse universo que é, ao mesmo tempo, encantador e mágico”, comenta Julia Lima, gerente de marketing do mall.

Serviço: Formas de Colecionar – Exposição de veículos em miniatura.

Data: de 04 a 10 de março.

Horários: segunda a sexta das 10h às 22h.

Domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: 1º Piso.

Valor: Gratuito.

Encontro de colecionadores

Dias: 09 e 10 de março.

Sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

Valor: Gratuito.

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França.