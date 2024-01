Shopping Penha realiza a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rummikub

O Shopping Penha, localizado na zona leste de São Paulo, recebe no dia 03/02, às 11h, a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rummikub. O evento tem inscrições gratuitas e os participantes devem ser maiores de 12 anos, nascidos ou naturalizados no Brasil.

O jogo criado em 1930, foi lançado no Brasil em 2002 e desde então tem conquistado muitos adeptos. Por se tratar de um jogo de sequência numérica, requer raciocínio rápido e muita atenção,

O vencedor de cada etapa, além de receber um kit de jogos da Grow, também garante vaga para disputar a final do Campeonato Brasileiro de Rummikub. O campeão brasileiro disputará o mundial de 2024 na Polônia, entre os dias 06 a 09 de setembro, com todas as despesas pagas pela Grow.

“É muito gratificante recebermos em nossas instalações a 3ª etapa deste campeonato. A Grow, além de ser a fabricante mais importante de jogos do Brasil, também é nossa parceira, oferecendo aos nossos frequentadores momentos de lazer e diversão”, comenta Miriam Cassarolli. coordenadora administrativa geral do shopping.

Serviço: 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Rummikub

Data: 03/02

Horário: à partir das 11h

Onde: 1º Piso – Em frente a Lotérica

Valor: Gratuito

Inscrições: https://www.grow.com.br/rummikub/

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França.