Shopping Penha realiza 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo

O Shopping Penha e o Clube Esportivo da Penha promovem a 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo. A partida da caminhada sairá do shopping por volta das 8h do dia 07/04 e tem como objetivo de amplificar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, além de todos os direitos e necessidades que as pessoas dentro do espectro possuem.

Para participar é preciso se inscrever previamente na loja em frente ao Outback, localizada no 1º piso. As inscrições, que custam R$45, podem ser feitas de segunda a sexta das 12h às 18h e nos dias 23 e 24/03 das 12h às 18h. Os participantes ganharão uma camiseta do evento e toda a verba arrecadada será revertida para as instituições.

Instituído no Brasil em 2018 via Lei 13.652/2018, o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo segue a data escolhida na convenção da Organização das Nações Unidas (ONU). Seu intuito é de estimular as autoridades na implementação nas políticas de saúde pública para tratamento e diagnóstico, pesquisas na área, debates, campanhas para conscientizar a população, evitar discriminação com o transtorno e integrar essas pessoas e suas famílias socialmente.

Além do evento de caminhada, o Shopping Penha, já possui outras iniciativas como vagas especiais no estacionamento, treinamento para atendimento às pessoas dentro do espectro, além do “MovieCOMtodos” que inclui sessões de cinema em datas especialmente para este público.

“Para nós é extremamente importante firmar parceria para essa caminhada, porque nos traz esperança de que podemos contribuir, mesmo que de maneira singela, no aumento das reflexões sobre o autismo e diminuição do preconceito em relação ao espectro. Cada pessoa deve ser respeitada dentro de suas características e vivências, isso é um direito. Esperamos ser um canal de ampliação dessa conscientização”, comenta Julia Lima, Gerente de Marketing do Shopping Penha.

Serviço

Inscrições para a 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo.

Horário: segunda a sexta das 12h às 18h e nos dias 23 e 24/03 das 12h às 18h.

Onde: Loja localizada no 1º Piso, em frente ao Outback.

Valor: R$ 45,00 (com direito a camiseta do evento) – toda verba será revertida em materiais para diversas instituições.

Caminhada

Data: 07/04.

Horário: às 8h.

Endereço: Ponto de Encontro : Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França.