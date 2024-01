Shopping Pátio Paulista realiza passeio ciclístico comemorativo ao aniversário de 470 anos de SP

O Shopping Pátio Paulista promove no dia 25 de janeiro, mais uma edição do “Pedalando com o Pátio”, um projeto que leva os apaixonados por bikes a um passeio ciclístico cultural guiado pela cidade de São Paulo, com paradas em pontos turísticos da metrópole. A concentração do passeio será na frente do shopping, na Praça Oswaldo Cruz, 160 às 8h. A saída para a pedalada de aproximadamente 14 quilômetros será às 9h e percorrerá pela ciclofaixa da avenida Paulista em direção ao Centro.

Para essa edição, as taxas de participação serão integralmente revertidas ao Projeto Mucky, instituição de proteção à fauna silvestre brasileira que já recuperou mais de 2 mil primatas. A ONG também realiza um importante trabalho de educação ambiental e conscientização sobre a importância de manter os animais silvestres na natureza, combatendo o comércio de animais e as leis que incentivam e legitimam essa prática.

Dentre os macacos acolhidos pela instituição, diversos são provenientes da cidade de São Paulo, como Riquinha, uma sagui que foi abandonada em uma árvore no cruzamento da Av. Rebouças com a Av. Faria Lima e hoje vive na Instituição.

A retirada do Kit de Participação, composto por sacochila, camiseta em poliamida, número de peito e brindes, deverá ser feita no dia 24 de janeiro (quarta-feira) das 12h às 18h, na academia Bodytech do Shopping Pátio Paulista.

Para pegar o Kit em nome de terceiros, basta apresentar o comprovante original de pagamento e cópia do RG. Para dúvidas e mais informações, basta acessar o Regulamento Completo.

PROGRAMAÇÃO – Pedalando com o Pátio

Dia: 25 de janeiro – Aniversário de 470 Anos de São Paulo

Endereço: Praça Oswaldo Cruz, 160 (em frente ao Shopping Pátio Paulista)

Horários:

08h00: Abertura da Arena

09h00: Saída para o Passeio Ciclístico com paradas culturais inéditas

11h30: Retorno à Praça Oswaldo Cruz

12h30: Encerramento

“Estamos muito animados em promover um evento de bike pela cidade de São Paulo, que completa 470 anos. É uma oportunidade única para os participantes explorarem a cidade de uma forma diferente e descobrirem pontos culturais inéditos. Estamos comprometidos em oferecer uma experiência inesquecível para todos os participantes, com rotas cuidadosamente planejadas e guias experientes. Não perca esta chance de celebrar o aniversário de São Paulo de uma forma saudável e divertida”, reforça Gabriel Lima, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista.