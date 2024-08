Shopping Pátio Paulista estende exposição em combate ao tráfico de animais

Devido ao grande sucesso de público que ultrapassou 5 mil visitantes, o Shopping Pátio Paulista, em compromisso com a proteção dos animais, amplia a exposição “Alg*ritmo Selvagem (Reset)” até o dia 18 de agosto. Realizada em parceria com o Instituto AMPARA Animal, a mostra visa conscientizar as pessoas sobre o impacto das redes sociais no tráfico de animais silvestres.

“A prorrogação da mostra no Pátio Paulista atende às solicitações dos nossos clientes, que se sensibilizaram com o tema. Além de educar a sociedade sobre como certos tipos de conteúdo online podem contribuir para o aumento dessa prática ilegal e prejudicial à fauna, queremos conscientizar sobre o impacto das redes sociais no comércio ilegal de animais”, destaca Gabriel Lima, gerente de Marketing do shopping.

Impacto das Redes Sociais no Tráfico de Animais

A campanha “Alg*ritmo Selvagem (Reset)” destaca como postagens que mostram interações com animais silvestres, como segurá-los para fotos, acariciá-los ou alimentá-los, podem criar um desejo perigoso de posse e compra desses animais. Imagens de animais humanizados, como macacos vestindo roupas ou papagaios “dançando” e “falando”, reforçam a ideia de que esses animais podem ser tratados como pets, o que aumenta a demanda por sua compra, muitas vezes realizada de maneira ilegal devido ao menor custo comparado aos criadores autorizados.

Além disso, a posse de animais silvestres frequentemente resulta em maus-tratos e sofrimento, pois esses animais são privados de seus comportamentos naturais e das condições ambientais adequadas, comprometendo seu bem-estar físico e mental. Ao curtir um vídeo “fofo” de uma onça sendo acariciada ou de um papagaio cantando, estamos, inadvertidamente, incentivando a visão desses animais como pets, com consequências devastadoras para a fauna.

“Estamos comprometidos em combater o tráfico de animais selvagens de maneira inovadora, sensível e eficaz. Acreditamos que ao resetar os algoritmos do Instagram e despertar o olhar da sociedade para esta problemática, podemos desencorajar indiretamente a promoção dessa prática criminosa”, reforça Juliana Camargo, fundadora e representante do Instituto AMPARA Animal.

Serviço

Quando: até 18/08

Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 20h

Onde: R. Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – Piso Jardins

A exposição também apresenta um passo a passo sobre como resetar o algoritmo do Instagram, desencorajando os visitantes a curtirem e engajarem com conteúdo de animais silvestres em seu habitat natural, promovendo comportamentos naturais e, assim, contribuindo para a proteção da biodiversidade.