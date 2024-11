Shopping Parque da Cidade une sustentabilidade e magia em Floresta Encantada de Natal

Neste Natal, o Shopping Parque da Cidade traz ao público, mais uma vez, a temática “Floresta Encantada de Natal”, que combina elementos tradicionais com uma abordagem ambientalmente responsável. A decoração do shopping foi planejada para integrar a magia natalina com o compromisso sustentável do empreendimento com o seu entorno, oferecendo aos visitantes uma experiência que enfatiza a importância da natureza e a preservação ambiental.

A Praça Central do shopping abriga uma minifloresta lúdica, decorada com as Renas do Papai Noel, promovendo o contato com a natureza no cenário natalino. Para a diversão das crianças, ainda há uma grande árvore de Natal com escorregador. No centro do espaço é possível encontrar a Casinha do Noel, construída com 90% de materiais recicláveis, inclusive madeiras reaproveitada e certificada, reforçando o compromisso do equipamento com a sustentabilidade. Também no local, dois QR-codes permitem o acesso dos visitantes aos contos ‘As Renas Mágicas’ e ‘Papai Noel existe’, garantindo uma experiência lúdica e mágica.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, um trenó com renas vai compor o cenário, ideal para registros fotográficos e instagramáveis. “É com muita alegria que criamos a ‘Floresta Encantada de Natal’ para os nossos visitantes, sempre incorporando valores que são fundamentais para o Shopping Parque da Cidade, como diversão em família e responsabilidade ambiental”, afirma Neliana Pucci, gerente de marketing do shopping.

O tão esperado encontro com o Papai Noel ocorre na casinha do bom velhinho, também na Praça Central, que está aberta às sextas, sábados e domingos até o dia 24 de dezembro, proporcionando momentos especiais para as crianças e às famílias. Às sextas e aos sábados, domingos e feriados, o Papai Noel está a postos das 12h às 20h; na véspera do Natal, o horário será das 11h às 17h.

Para complementar a experiência, a área externa do complexo está decorada com um túnel de luzes, árvores iluminadas e outros elementos natalinos.

Serviço: ‘Floresta Encantada de Natal’ no Shopping Parque da Cidade

Data: Até 24 de dezembro de 2024

Local: Praça Central do Shopping Parque da Cidade, no Piso Térreo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401. Chácara Santo Antônio | São Paulo – SP

Encontro com Papai Noel: Sextas, sábados, domingos e feriados das 12h às 20h; no dia 24, das 11h às 17h