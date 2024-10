Shopping Parque da Cidade recebe Museu do Videogame

De 5 a 20 de outubro, o Shopping Parque da Cidade sediará a maior exposição itinerante de videogames do Brasil. O Museu do Videogame, totalmente gratuito e aberto ao público, trará mais de 450 consoles de todas as gerações, desde o primeiro do mundo, lançado em 1972, até os modelos mais modernos.

A instalação estará localizada no piso 1 do Shopping e oferecerá programação interativa de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h. As atividades contemplativas poderão ser apreciadas durante o horário normal de funcionamento do Shopping.

Além disso, nos dias 19 e 20 de outubro, penúltimo e último dia respectivamente, a mostra contará com um campeonato de Cosplay e um de Just Dance, jogo interativo de dança. As seletivas para a final do jogo de dança vão ocorrer durante todo o período e os participantes com as 10 melhores pontuações serão convidados para a final. A exposição ocorrerá em paralelo à Brasil Game Show, que será realizada em São Paulo de 09 a 13 de outubro, e promete atrair um grande público do universo gamer.

Mais do que apreciar a evolução dos videogames, o público poderá interagir em atividades como o Palco Just Dance, simuladores de corrida, torneios de jogos clássicos e contemporâneos, além de explorar controles gigantes, experiências de realidade virtual, e as áreas dedicadas ao PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation VR2, entre outras.

A ativação também contará com a participação da equipe de eSports W7M, uma das equipes líderes em jogos e esportes, com grande destaque no cenário competitivo no dia 12 de outubro.

A exposição interativa resgata mais de cinco décadas da história dos videogames e reforça o perfil de lifestyle center do Shopping Parque da Cidade. Entre as raridades, destacam-se o Magnavox Odyssey, de 1972, primeiro console de videogame do mundo; o Atari Pong, de 1976, primeiro console doméstico da Atari; o Fairchild Channel F, de 1976, primeiro a usar cartuchos de jogos; o Telejogo Philco Ford, de 1977, primeiro videogame fabricado no Brasil; o Nintendo Virtual Boy, de 1995, pioneiro em jogos 3D; o Vectrex, de 1982, que já vinha com monitor e jogos vetoriais; o Microvision, de 1979, primeiro portátil a usar cartuchos; e o R.O.B, robô lançado junto com o Nintendo 8 bits, em 1985.

“O Shopping Parque da Cidade tem como missão oferecer experiências que conectem nossos visitantes de maneira autêntica e significativa. Receber o Museu do Videogame, que conta a história dos consoles e jogos que marcaram a adolescência de tantas gerações e continua presente na vida de todos, é uma forma de trazer nostalgia e inovação em um único espaço”, comenta Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping.

Essa edição do Museu do Videogame está sendo produzida pela agência JNTO, Estúdio Criativo Multiformato, responsável pela criação e produção de algumas ativações e eventos do Shopping Parque da Cidade, onde o foco é, a partir de projetos estratégicos, oferecer experiências, aumentar fluxo e conveniência para o empreendimento.

Serviço – Museu do Videogame no Shopping Parque da Cidade

Data: De 05 a 20 de outubro de 2024.

Horário: Atividades interativas: de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h. Atividades contemplativas: das 10h às 22h, horário de funcionamento do Shopping.

Local: Shopping Parque da Cidade (Av. Das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio, SP).

Meet & Greet com W7M: 12 de outubro.

Final do campeonato de Just Dance: 19 de outubro.

Final do campeonato de Cosplay: 20 de outubro.