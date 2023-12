Shopping Parque da Cidade promove bazar com AMPARA Animal

Que tal aproveitar produtos com desconto e ainda ajudar a causa animal? Desde a sua criação, em 2019, o Shopping Parque da Cidade tem o pilar pet friendly ativo. Para chancelar o fato de os visitantes pets serem sempre muito bem-vindos ao lifestyle center, o empreendimento promove, em parceria com a AMPARA Animal – uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) de proteção a cães, gatos e espécies da fauna brasileira –, o Bazar de Natal, entre os dias 07 e 20 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques), das 12h às 20h, no Piso Térreo. A embaixadora da campanha é apresentadora e empresária Sabrina Sato.

As marcas participantes são Pacco, Santa Caftan, Cia Marítima e ZAI, com descontos que vão de 50% a 70% e pagamentos facilitados no débito, crédito ou mesmo via PIX. Toda a verba arrecadada é destinada aos projetos da AMPARA Animal, instituição extremamente respeitada no mercado. Criada em 2010, a OSCIP tem a missão de combater os maus-tratos contra animais, lutando por uma sociedade justa, ética e humana, onde os pets são tratados com respeito e dignidade.

“Poder ajudar a transformar a vida de tantos animais é uma realização pessoal e profissional. O trabalho realizado pela AMPARA é inspirador e está alinhado com o DNA do Shopping Parque da Cidade, que é um empreendimento pet friendly”, comenta Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping Parque da Cidade.

Primeira Cãominhada foi realizada em novembro

No final de novembro, o Shopping Parque da Cidade promoveu um evento especialmente pensado para toda a família, incluindo os pets: a primeira Cãominhada do Parque. O passeio, que ocorreu nas áreas interna e externa, contou com a presença de guias, que apresentaram o Complexo Parque da Cidade aos visitantes, explicando toda a parte sustentável do local, que é bem arborizado, perfeito para passear com os pets.

Os tutores também puderam se divertir com a interação dos pets, além de aproveitarem o circuito de agility. A Cãominhada teve o apoio de marcas como Pet Society, Weasy, Kintal Coffe & Dog, entre outras. A AMPARA Animal também esteve presente, realizando a venda de produtos para os projetos da instituição. Para 2024, há a expectativa de uma nova edição do evento.

SERVIÇO

Bazar da AMPARA Animal – Shopping Parque da Cidade

Quando: de 07 a 20 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques)

Horário: das 12h às 20h

Local: Piso Térreo