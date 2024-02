Shopping Parque da Cidade promove bailinho de Carnaval

O Shopping Parque da Cidade, localizado na zona sul de São Paulo, preparou um bailinho de Carnaval bem animado e cheio de festa, voltado às crianças. No dia 10 de fevereiro, das 12h às 15h, as famílias poderão se divertir com uma programação especial, com músicas carnavalescas, atrações circenses, maquiagem infantil, escultura de balões e muitas brincadeiras. O evento é gratuito e não é necessário realizar inscrição antecipada para participar.

O bailinho de Carnaval ocorrerá no Piso Térreo, do Shopping Parque da Cidade. Monitores estarão presentes para conduzir as atividades em segurança, mas as crianças devem estar acompanhadas de um adulto. Os pequenos poderão usar fantasias para incentivar ainda mais o lado lúdico da festa. Pets também são bem-vindos para participar da folia.

“O Shopping Parque da Cidade é um espaço para toda a família e, com o bailinho de Carnaval, queremos promover um ambiente de muita festa, principalmente para os pequenos. Que eles possam aproveitar o momento em um ambiente seguro e tranquilo, com muita alegria e música”, conta Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping Parque da Cidade.

Os visitantes que quiserem fugir da folia podem aproveitar as opções de lazer do shopping, como o cinema Kinoplex, as atividades do parque temático (e hambúrgueres) do Vassoura Quebrada e as brincadeiras para as crianças no Pick Nick Brinquedoteca. Também há as experiências sensoriais, tecnológicas e mecânicas na Champions League Experience, e todas as atrações do Altitude Park, parque de camas elásticas e espumas do Shopping Parque da Cidade.

SERVIÇO

Bailinho de Carnaval – Shopping Parque da Cidade

Quando: sábado, 10 de fevereiro

Horário: 12h às 15h

Local: Piso Térreo

Evento gratuito