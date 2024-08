Shopping Parque da Cidade promove a 3ª edição do Passeio Ciclístico

O Shopping Parque da Cidade, localizado na zona sul da capital paulista, realizará a 3ª edição do Passeio Ciclístico do Parque, que acontecerá no domingo, dia 1 de setembro. Após o grande sucesso das edições anteriores, o evento retorna com o mesmo espírito de promover bem-estar e experiências ao ar livre para a comunidade. A concentração para o passeio começará às 8h, no Shopping Parque da Cidade, com a partida prevista para às 9h.

Os ciclistas terão a oportunidade de pedalar por um percurso de aproximadamente 13 quilômetros, passando pela ciclovia do Rio Pinheiros, uma das rotas mais famosas de São Paulo. O evento é uma excelente oportunidade para pessoas de todas as idades, oferecendo um momento de lazer e atividade física em um ambiente seguro e acolhedor.

Para participar, os interessados devem garantir inscrição por meio do site oficial do evento (eventosparquedacidade.com.br), pois as vagas são limitadas. A retirada do kit de participação será realizada no dia 31 de agosto, sábado, entre 11h e 19h, nas dependências do Shopping Parque da Cidade.

Organizado pela Fuse Eventos Esportivos, o Passeio Ciclístico do Parque é um evento pensado para toda a família, incluindo as crianças. A inscrição requer o pagamento de uma taxa individual de R$ 50,00, além de uma taxa de conveniência.

“Estamos felizes em promover mais uma edição do Passeio Ciclístico do Parque. Aqui no Shopping Parque da Cidade, valorizamos a qualidade de vida e a sustentabilidade, refletindo nosso compromisso com a comunidade. Esperamos que este evento proporcione uma manhã cheia de esporte, diversão e integração entre amigos e famílias,” destaca Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping Parque da Cidade.

Serviço

Passeio Ciclístico do Shopping Parque da Cidade – aproximadamente, 13 km

Data: 01/09/2024, domingo

Horário: 8h (concentração – área externa do Shopping) e 9h (saída para o pedal)

Inscrições: eventosparquedacidade.com.br (vagas limitadas)

Valor: R$ 50,00 + taxa de conveniência por pessoa (acima de 60 anos: 50% de desconto)

Local (ponto de encontro): Shopping Parque da Cidade – Av. das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP

Retirada de kits: 31 de agosto, das 11h às 19h, nas dependências do Shopping Parque da Cidade