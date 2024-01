Shopping Nova América promove Evento Geek neste domingo

O Shopping Nova América traz, neste final de semana, uma super programação para animar ainda mais as férias de janeiro. No próximo domingo (28/01), acontece a primeira edição do Evento Geek. A atividade irá acontecer na Praça de Alimentação, no segundo piso, das 14h às 20h. Os fãs de games, histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiros, mangás, animes e tudo mais que envolve o universo geek terão um dia especial com uma vasta programação cultural gratuita.

Após a abertura e apresentação do evento, às 14h, a programação também contará com desfile de cosplay nas categorias infantil e adulto, teatro, K-pop Random Dance, quiz interativo entre os participantes e o dublador Bob Jeff, famoso por imitar personagens de animações como Os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, entre outros, participará de um bate-papo às 16h30.

O gerente de marketing do Shopping Nova América, Alisson Mori, destaca que o evento visa atrair o público jovem durante as férias de janeiro. “Oferecendo uma atração especial para os amantes do universo geek, esperamos enriquecer ainda mais a nossa programação de férias. Que venham todos com seus trajes e maquiagens, para disfrutarem de muitos momentos divertidos no evento”, diz Alisson.

A entrada para o evento é gratuita.

SERVIÇO – Shopping Nova América

Evento Geek

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho

Local: Praça de Alimentação – 2° piso

Programação:

14h | Abertura do evento

14h30 | Quiz Interativo

15h | Teatro Uma família de Encanto

16h | Desfile Infantil Cosplay

16h30 | Bate papo com Bob Jeff

17h30 | Desfile Adulto Cosplay

18h30 | Quiz interativo

19h | K-pop Random Dance

20h | Encerramento e agradecimentos