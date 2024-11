Shopping Morumbi Town recebe o Projeto Cãodeirante

O Projeto Cãodeirante vai realizar um evento de adoção de pets com algum tipo de deficiência no Shopping Morumbi Town, dia 16 de novembro, das 11h às 16h. De acordo com Sophia Porto, uma das fundadoras do projeto, cerca de 10 cães estarão à espera de novos lares.

“Estes eventos de adoção são importantes tanto para gerar esses encontros dos pets com potenciais tutores, e assim dar a eles a oportunidade de encontrarem uma nova família, como também ajudam a combater o preconceito que existe em torno deles”, diz a fundadora.

Sophia explica que o projeto surgiu após ela oferecer lar temporário para o Marrom, cachorro paraplégico resgatado por uma ONG em que atuava como voluntária. Além disso, após seu voluntariado, ela adotou o Marrom e viu a necessidade de conscientização sobre adoções de animais com deficiência.

“Nesta ocasião, entendi que há muita desinformação a respeito de pets com deficiência e, como em tudo na vida, a falta de conhecimento é um terreno fértil para o preconceito”, desabafa.

Ela explica que o Projeto Cãodeirante não abriga cães, mas mantém uma rede de relacionamento com alguns abrigos e lares temporários. São desses parceiros que eles acolhem os pets que têm algum tipo de deficiência e realizam esse trabalho de conscientização.

“Nosso objetivo é transformar esta realidade de desinformação e preconceito, e fazer deste mundo um lugar onde os animais com deficiência não passem a vida sem uma chance de terem uma família. E, como qualquer outro pet, certamente eles vão retribuir essa chance com muito amor”, conclui Sophia.

O Shopping Morumbi Town fica na Avenida Giovanni Gronchi, número 5930, no bairro Vila Andrade.