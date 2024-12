Shopping Metrópole tem os melhores looks para as festas e viagem de férias

Com uma variedade completa de lojas, o Shopping Metrópole é o local perfeito para encontrar roupas, acessórios e calçados ideais para qualquer ocasião: seja um jantar em família, uma festa sofisticada ou aquela viagem especial.

Na Beluga, Clube Morena Rosa e Tommy Hilfiger há vestidos, calças e camisas de estilos variados. Para os calçados, as opções vão de sapatos elegantes, disponíveis na Arezzo, Carmen Steffens e Anacapri, a modelos mais casuais e confortáveis, como os da Crocs, Havaianas e Melissa.

Para dar um toque especial ao visual, Pandora, Morana, Rosa Valverde e Sancler oferecem acessórios modernos e versáteis. E que tal finalizar a produção com maquiagem? Natura, O Boticário e Contém 1g têm tudo para você brilhar.

Os homens também têm ótimas opções: a Brooksfield oferece modelos refinados e modernos. Já a Fatto a Mano, Tommy Hilfiger e Mr. Kitsch apresentam desde peças para o dia a dia até looks elegantes, como camisas, polos e bermudas.

Pensando na virada do ano, comece 2025 com boas energias! Loungerie, Hope, Any Any e Lupo oferecem lingeries e roupas íntimas charmosas, confortáveis e nas cores da sorte para celebrar com estilo.

Para curtir o verão, a CVC traz ótimas sugestões de destinos nacionais e internacionais. Maceió, por exemplo, encanta com suas águas cristalinas e atrações como as piscinas naturais de Maragogi, São Miguel dos Milagres e o Mirante da Sereia. Aproveite para experimentar delícias locais, como o sururu e o caranguejo, ou explorar a vida marinha com mergulho e snorkeling.

No exterior, Punta Cana, na República Dominicana, é uma escolha imperdível entre dezembro e abril, período de clima agradável e pouca chuva. Suas praias paradisíacas, esportes aquáticos, passeios de barco e resorts de alto padrão tornam a experiência única, complementada por uma gastronomia rica em frutos do mar e sabores caribenhos.

Para aproveitar o verão com estilo a Bluebeach, Overboard e Salsa têm modelos incríveis para renovar o guarda-roupa com o melhor da moda praia. Não esqueça de completar o look com novos óculos de sol da Chili Beans, Óticas Diniz ou Óticas Carol.

Produtos para proteger e cuidar da pele e do cabelo durante os dias de sol, mar e piscina estão disponíveis na Mahogany, Mundo do Cabelereiro e Drogaria SP. E, claro, garanta malas, mochilas, bolsas e nécessaires práticas na Inovathi e Le Postiche para viajar com tudo o que você precisa.

Além de se preparar para as festas e viagens de férias, os clientes podem aproveitar as opções gastronômicas, como o Madero, Outback, Si Señor e o recém-inaugurado Bar do Alemão, de lazer, como as salas de cinema UCI, a Stop e Go, Up Kids e Push 4 Fun, e a extensa gama de serviços que existe no Shopping.

“O conjunto de lojas e serviços do Shopping Metrópole reforça seu perfil como um empreendimento dinâmico, sempre atento às necessidades e desejos de seus clientes e frequentadores. Estamos prontos para surpreender, como a promoção Compre e Concorra, na qual os consumidores que acumularem R$ 600,00 em compras, até 31 de dezembro, ganharão um número da sorte para concorrer a um Renault Kardian Première Edition 24/25, eleito ‘SUV do Ano’ pela AutoEsporte. Compras realizadas na Lupo ainda garantem cinco vezes mais chances de ganhar o carro”, destaca Valéria De Biasi, superintendente do empreendimento.

SERVIÇO

Promoção “Compre e Concorra” a um carro

Mecânica: acumulando R$ 600,00 em compras no Shopping Metrópole ganhe 1 número da sorte.

Período: de 14 de novembro a 31 de dezembro.

Local: as notas fiscais poderão ser trocadas no balcão localizado no corredor central, ao lado da loja da Youcom ou pelo cadastro no site Promoções

Shopping Metrópole – Carrossel de Natal

Data: de 09 de novembro a 05 de janeiro.

Horário: de segundas a sábado das 10h às 22h.

domingos e feriados das 12h às 20h.

Local: Praça Principal

Valores: Consulte bilheteria no local) 1 ingresso R$ 25.

2 ingressos R$ 20 cada.

3 ou mais ingressos R$ 15 cada.

Horários Especiais de Funcionamento

Período: dias 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 de dezembro das 10h às 23 horas.

Domingos 15 e 22 de dezembro das 10h às 22h.

Dia 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Dia 25 de dezembro das 12h às 20h, com abertura facultativa.

Dia 31 de dezembro das 10h às 16h.

Dia 01 de janeiro das 12h às 20h.