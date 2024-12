Shopping Metrópole recebe a primeira unidade do Bar do Alemão em São Bernardo

Reconhecido como um empreendimento dinâmico e que oferece experiências de alta qualidade aos seus clientes e visitantes, o Shopping Metrópole foi escolhido para receber a primeira unidade do Bar do Alemão Parmegiana de Itu na região do ABC. Com mais de 120 anos de história na “Cidade dos Exageros” e renomado por sua receita ítalo-paulista, o restaurante traz comodidade e conforto mantendo sua autenticidade. O cardápio inclui pratos típicos alemães como salsichas e kassler, além de petiscos, grelhados, chopp e uma extensa carta de cervejas artesanais.

De acordo com Ricardo Drago, sócio do restaurante, a escolha pelo Shopping Metrópole foi estratégica, devido à sua localização privilegiada e à capacidade de integrar tradição e modernidade no coração de São Bernardo do Campo. “Estamos muito animados e confiantes que o público da cidade e da região, que valoriza a praticidade, o entretenimento, a boa comida e um ambiente acolhedor, ficarão encantados com o oferecemos”, destaca Drago.



Além do novo restaurante, o Shopping comemora a abertura de nove novas lojas, que ampliam sua diversidade de produtos e serviços. No segmento alimentação, a Johnny Joy, chega ao espaço trazendo uma variedade única de milkshakes, reconhecida por suas criativas combinações de ingredientes e sabores.



Para os amantes de doces saudáveis, a GoldKo inaugura sua primeira unidade na região do ABC. A marca oferece um cardápio completo de chocolates, bombons, barrinhas de proteína, marshmallows de colher e sorvetes sem adição de açúcar, com opções veganas e livres de glúten. Fundada em 2017, por membros da família Kopenhagen Goldfinger, a empresa chegou ao mercado com a proposta de criar o melhor chocolate que existe.



No setor de moda masculina, a Camisaria Pallacio reforça a oferta do Shopping com sua linha diversificada de produtos, que inclui ternos, camisas, polos, sapatos, cintos e gravatas, atendendo às necessidades de quem busca estilo e elegância.

Os fãs do universo geek e nerd encontram uma variedade de roupas, artigos e acessórios no quiosque da Piticas, localizado próximo à loja C&A.



Quem busca roupas, bolsas, mochilas, tênis e outros artigos esportivos de diferentes marcas vai adorar as opções da Deny Sports. Já para os que preferem calçados casuais e inovadores, a Crocs agora conta com uma loja no shopping.

A Mobile Co. também chegou ao Shopping Metrópole, oferecendo modelos variados de capinhas, protetores de tela, carregadores, powerbanks e outros acessórios tecnológicos.

Reforçando a categoria de beleza e cuidados pessoais, o Shopping Metrópole agora conta com quiosques da Contém 1g, especializada em maquiagens como batons, sombras, blushes e máscaras de cílios, e da Yes, marca vegana que oferece perfumes autorais e inspirados em grifes internacionais, além de skincare, hidratantes e body splash.

De acordo com Valéria De Biasi, superintendente do empreendimento, a chegada dessas lojas reflete o compromisso do Shopping em oferecer diversidade e qualidade a seus clientes. “Novidades incríveis estão por vir, como a cafeteria mineira Cheirin Bão, os produtos orgânicos e os suplementos da Bio Mundo, calçados e acessórios da Pezinho e Cia, serviços de costura, sapataria e relojoaria da Sapataria do Futuro e a expansão da Drogaria São Paulo”, destaca Valéria.



Além das novas opções, os clientes podem aproveitar as promoções especiais de fim de ano. Até 24 de dezembro, cada R$ 600,00 acumulados em compras garantem um Panettone Mousse Trufado de Chocolate ao Leite (530g) da Kopenhagen, limitado a uma unidade por CPF e enquanto durar o estoque, e um número da sorte para concorrer, até 31 de dezembro, a um Renault Kardian Première Edition 24/25. Compras realizadas na Lupo valem cinco vezes mais, aumentando as chances de ganhar o carro.

SERVIÇO

Promoção “Compre e Ganhe” um Panettone Kopenhagen e “Compre e Concorra” a um carro

Mecânica: acumulando R$ 600,00 em compras no Shopping Metrópole = 1 Panettone Mousse Trufado de Chocolate ao Leite 530g* e 1 número da sorte.

Período: de 05 a 24 de dezembro de 2024 (ou enquanto durarem os estoques dos panettones) e de 14 de novembro a 31 de dezembro, para os números da sorte.

Local: as notas fiscais poderão ser trocadas no balcão localizado no corredor central, ao lado da loja da Youcom ou pelo cadastro no site Promoções

*limitado a um panettone por CPF