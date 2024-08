Shopping Metrópole realiza primeira Feira de Educação

O Shopping Metrópole, o mais tradicional empreendimento de São Bernardo do Campo, anuncia a realização da sua primeira Feira de Educação, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de agosto. Durante os quatro dias de evento serão disponibilizados 12 stands, em que escolas, colégios e faculdades poderão apresentar os planos de ensino, metodologias e valores aos pais, moradores da região e visitantes do empreendimento.

Reunindo diversas instituições em um único local, a Feira de Educação oferece uma excelente oportunidade para as famílias avaliarem qual escola atende melhor às necessidades de seus filhos. Além disso, é a chance de garantir vaga nos melhores colégios da região, pensando no futuro das crianças e adolescentes. O evento acontecerá de quinta-feira a sábado, das 10h às 22, e no domingo, das 14h às 20h.

Entre os participantes estão: Colégio ABACO, Aquarela Kids, Colégio Arbos, PEN Life International School, Colégio Petrópolis, Colégio Piaget, Colégio Singular, Colégio American Academy, Colégio IEBURIX, Universidade Anhembi Morumbi e Universidade Metodista de São Paulo.

Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, destaca a importância do evento para a comunidade. “Sabemos que pais e responsáveis geralmente iniciam a busca por escolas e colégios entre agosto e setembro. Por isso, a Feira de Educação é uma excelente oportunidade para reunir, em um mesmo espaço, diversas instituições, facilitando todo o processo para os responsáveis, que buscam a melhor opção para os filhos”, explica ela.

SERVIÇO

Feira de Educação – Shopping Metrópole

Data: de 22 a 25 de agosto de 2024

Horário de funcionamento: de quinta-feira a sábado, das 10h às 22; domingo, das 14h às 20h.

Local: corredor central do Shopping Metrópole

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, CEP 09750-902

Evento gratuito