Shopping Metrópole realiza feira de brinquedos educativos de madeira

O Shopping Metrópole está recebendo a Book Toys, feira de brinquedos educativos, que promete estimular o raciocínio lógico, a coordenação motora, a concentração, a paciência e a persistência nas crianças. O evento acontece até o dia 1º de setembro, na Praça de Eventos Principal, próximo à Lojas Americanas do empreendimento.

As brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento infantil, permitindo que os pequenos explorem o mundo ao redor, desenvolvam a criatividade e descubram novas habilidades. Os brinquedos de madeira têm um papel importante nesse processo, proporcionando uma forma lúdica e educativa de aprender.

Jogo da memória com animais da Amazônia, em peças feitas de madeira /Divulgação

Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a escolha de produtos adequados é essencial. Brinquedos de encaixe e jogos da memória em madeira podem atender às necessidades específicas desses menores, estimulando o desenvolvimento de forma eficaz.

Além dos benefícios de desenvolvimento e aprendizado, os jogos de madeira são duráveis e sustentáveis. Ao contrário dos brinquedos de plástico, que quebram facilmente e são descartados, os de madeira podem ser passados de geração em geração, proporcionando momentos de diversão para muitas crianças.

O Basquetinho é diversão garantida para as crianças /Divulgação

Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, destaca a importância do evento. “Estamos felizes em receber a Book Toys, já que os produtos promovem não apenas o desenvolvimento infantil, mas também reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e a educação. Convidamos todos os pais e responsáveis a virem conhecer esses brinquedos, pois eles são uma ótima maneira de proporcionar às crianças momentos de aprendizado e diversão com brinquedos duráveis”, explica ela.

SERVIÇO

Book Toys – Feira de brinquedos educativos

Data: até 1º de setembro

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos Principal, próximo à Lojas Americanas do Shopping Metrópole

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, CEP 09750-902

Entrada gratuita