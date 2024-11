Shopping Metrópole prepara evento especial para receber o Papai Noel

Dando início a uma das épocas mais aguardadas, o Shopping Metrópole se prepara para entrar no clima natalino com um evento bastante especial, que marca a chegada do Papai Noel. Este ano, o bom velhinho sairá pelas ruas do entorno do empreendimento, convidando todos para conhecer as surpresas projetadas para encantar os clientes mais uma vez.

A Caravana do Noel sairá do shopping, dia 9 de novembro e percorrerá ruas do entorno até às 17h, quando o bom velhinho entrará pela escada rolante do Atrium, ao lado da loja Riachuelo, e será recebido pelo Coral Encantado. Depois, junto com seus ajudantes e uma banda com personagens divertidos, o Papai Noel levará o público para conhecer todos os cenários instagramáveis e interativos.

Além de árvores iluminadas, ursos, rena animatrônica, sinos, túnel com arcos e muitas luzes criando um clima especial para a época. A programação de Natal do Shopping Metrópole conta ainda com o encontro com o Papai Noel todos os dias até 24 de dezembro, um ótimo momento para tirar fotos, caixa de correio, para os pequenos colocarem suas cartinhas com os pedidos, Carrossel de Natal, cheio de magia e diversão para as crianças, e a paradinha de Natal, composta por banda e personagens lúdicos, que percorrem o empreendimento em horários programados, dias 23 de novembro, 7 e 14 de dezembro.

Os pets também são convidados a fazer parte desta festa e podem tirar fotos ao lado do Papai Noel em seu trono e em todos os cenários fantásticos que o shopping criou.

SERVIÇOS:

Shopping Metrópole – Chegada do Papai Noel

Data: 09 de novembro de 2024

Horário: às 17h

Local: Atrium

Shopping Metrópole – Tire Fotos com o Papai Noel

Data: de 09 de novembro a 24 de dezembro

Horário: de segundas às quintas das 12hàs 20h, com pausa das 15h às 16h

de sextas e sábados das 12h às 22h, com pausa das 15h às 16h e das 18h às 19h

domingos e feriados das 14h às 20h, com pausa das 15h às 16h

Local: Praça de Eventos

Shopping Metrópole – Paradinha de Natal

Data: 23 de novembro, 07 de dezembro e 14 de dezembro

Horário: das 14h às 15h, das 16 às 17h e das 18h às 19h

Shopping Metrópole – Carrossel Encantado

Data: de 09 de novembro a 05 de janeiro

Horário: de segundas a sábado das 10hàs 22h

domingos e feriados das 12h às 20h

Local: Praça Principal

Valores: (consulte bilheteria no local) 1 ingresso R$ 25

2 ingressos R$ 20 cada

3 ou mais ingressos R$ 15 cada

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09750-902