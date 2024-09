Shopping Metrópole participa da campanha “De Olho nos Olhinhos”

O Shopping Metrópole, junto com os empreendimentos da ALLOS – mais inovadora plataforma de entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil –, participa da campanha “De Olho nos Olhinhos”, que visa conscientizar a população sobre o retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular que afeta crianças. Em 2024, a ação, idealizada por Tiago Leifert e Daiana Garbin, ganhou força nacional e conta com o apoio de grandes parceiros, incluindo a ALLOS.

A helloo, empresa de mídia do grupo e presente no empreendimento, disponibilizará espaço para que as informações sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura circulem com maior alcance. Com um fluxo de 670 mil visitantes por mês, o Shopping Metrópole possui quatro colunas na praça de alimentação, com 5.760 inserções diárias. Além disso, seis totens de LED, somando oito faces, estão presentes nos corredores do empreendimento.

“Além de oferecer um local de compras e entretenimento, entendemos a importância e o impacto que o shopping tem como espaço de informação para a comunidade. Por isso, o Shopping Metrópole utilizará a plataforma de comunicação para informar a população sobre essa importante campanha, reforçando o pilar social do empreendimento”, explica Fabíola Peppe, gerente de marketing do Shopping Metrópole.

“Nós nos vemos como um importante aliado em todas as discussões importantes para a sociedade, dado o volume de pessoas que recebemos todos os meses, o alcance e capilaridade dos nossos shoppings nas cinco regiões do país. O nosso engajamento nessa campanha educativa, de saúde e de utilidade pública, nos transforma também em uma plataforma importante para conscientização, gerando a oportunidade de diagnóstico precoce, o que é extremamente importante. Desta forma, oferecemos os nossos espaços para que mais pessoas tenham conhecimento e estejam informadas sobre esta doença”, destaca a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.