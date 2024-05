Shopping Metrópole inaugura atração inédita para as crianças

O Shopping Metrópole amplia as opções de lazer e entretenimento para as crianças com a inauguração de “Quintal do Nicolao”, na Praça de Eventos do empreendimento. Com espaço temático de fazenda, atração traz um parque infantil, inédito na região, que promete encantar crianças os pequenos. Com 140 metros quadrados, o espaço conta com uma variedade de atividades pensadas para entreter e desenvolver habilidades motoras e imaginativas.

Indicado para crianças de até 12 anos, o “Quintal” conta com atrações como piscina de bolinhas com escorregador, coqueiro gira-gira, cama de gato e brinquedão de circuito. As atividades foram cuidadosamente desenvolvidas para oferecer uma experiência única, promovendo a interação e a criatividade em um ambiente seguro e acolhedor.

A atração funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos e feriados. Os ingressos custam R$ 45 por 30 minutos, R$ 65 por uma hora e R$ 2 por minuto excedente. Crianças menores de 4 anos precisam estar acompanhadas por um responsável maior de idade, que não paga ingresso.

O evento também é inclusivo, oferecendo meia entrada para crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), que também devem estar acompanhadas por um adulto, sem custo adicional para o acompanhante. Para usufruir do benefício, é necessário apresentar RG, atestado ou declaração médica. Além disso, gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila do parque.

“Estamos entusiasmados em inaugurar a nova atração no Shopping Metrópole. Quando pensamos em opções de entretenimento para as crianças, buscamos atrações em que as crianças possam se divertir de forma lúdica e criativa. Queremos que o ‘Quintal’ seja um espaço em que as famílias possam compartilhar momentos especiais, além de saber que os pequenos estão se divertindo em segurança”, afirma Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.