Shopping Metrópole e ALLOS promovem Novembro Azul

Com o objetivo de quebrar tabus e reforçar a importância da saúde preventiva para os homens, o Shopping Metrópole e a ALLOS, a mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil, dão início a campanha Novembro Azul. Desenvolvida a partir de inteligência artificial (IA), traz uma abordagem inovadora à conscientização sobre a saúde masculina e destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ao longo do mês, serão veiculadas nos corredores do empreendimento a mensagem de que cuidar da saúde deve ser prioridade para os homens.

Nos corredores do shopping, o público encontrará materiais que chamam a atenção para sintomas importantes da doença, como dificuldade e necessidade frequente de urinar – sinais que muitas vezes são ignorados. Com uma estética moderna e uma comunicação direta, a campanha convida os homens a enxergarem o cuidado com a saúde como um gesto de liderança pessoal e de força. Além disso, haverá posts nas redes sociais e no site Fique por Dentro do empreendimento.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, mas, com o diagnóstico precoce, as chances de cura podem chegar a 90%.

Resultados Outubro Rosa – A parceria do Shopping Metrópole com o Instituto Cabelegria, que promoveu ações de conscientização sobre o combate ao câncer de mama, de 10 a 31 de outubro, conquistou o total de 55 lenços doados e 80 mechas de no mínimo 15 centímetros arrecadas, sendo 30 no corte solidário e 50 doações de cabelos.

Segundo Valéria de Biasi, superintendente do shopping, é muito importante poder participar e contribuir com causas tão relevantes, que proporcionam momentos de alívio aos pacientes que estão lutando contra o câncer e que ajudam a conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde. “O envolvimento com campanhas desta natureza está ligado aos valores nos quais acreditamos.”