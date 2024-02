Shopping Metrópole arrecada 566 itens de materiais escolares em campanha

A campanha de arrecadação de material escolar do Shopping Metrópole, que foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, foi um sucesso! Visitantes, clientes e colaboradores do empreendimento contribuíram com 566 itens novos ou usados em bom estado – agendas, cadernos, mochilas, estojos, lápis, canetas, entre outros –, que serão doados para a Human Hand, ONG localizada na Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo, contribuindo com o estudo de centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Em parceria com o Instituto da Criança e a ALLOS – maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, da qual o empreendimento faz parte –, a campanha do shopping contou com as doações de 100 pessoas.

“A educação é a base para mudarmos a sociedade. É importante auxiliarmos as crianças da nossa comunidade a terem perspectiva de um futuro promissor. Com o objetivo de incentivar os nossos visitantes, clientes e colaboradores a participar da campanha de arrecadação de materiais escolares, o Shopping Metrópole desdobrou a iniciativa, convertendo as doações em ingressos para o cinema, graças ao apoio da UCI Cinemas. E ficamos muito felizes de ver que as pessoas abraçaram a ideia e se empenharam em poder ajudar ao próximo. Queremos agradecer a todos que contribuíram com a nossa campanha”, comenta Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.