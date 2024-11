Shopping Metrópole apresenta seu Celebration Christmas

A partir do dia 9 de novembro, o Natal chega ao Shopping Metrópole marcando um ano de grandes transformações e conquistas, a chegada de novas lojas e marcas e o fortalecimento do entretenimento e da gastronomia no empreendimento. A decoração, em tons dourado e prateado, reflete sofisticação e beleza, e convida a viver e sentir o espírito natalino.

Na Praça Principal, as crianças poderão embarcar na magia e diversão do Carrossel de Natal, do banco bola bidimensional e do trenó do Papai Noel, além de se encantarem com o urso de pelúcia gigante e com a rena animatrônica, unindo ao espírito de Natal, interatividade e cenários instagramáveis. O valor do passeio no carrossel pode ser conferido na bilheteria montada no local.

Ao atravessar o túnel iluminado com arcos dourados, na Praça de Eventos, os visitantes sentirão toda a magia natalina e poderão registrar esse momento. Em seu trono, Papai Noel convida as crianças e pets vivenciarem a magia e o encantamento desta época, cercado por uma rica decoração.

Pelos corredores do shopping, os frequentadores encontrarão outros espaços instagramáveis, onde cada detalhe convida a viver e a sentir o espírito natalino, refletindo o brilho das realizações e a maravilha dos momentos compartilhados, como a grande árvore de Natal, lustres, móbiles, estruturas orvalho de LED, sinos de Natal, pilhas de presentes, bolas de Natal e a frase “Eu Amo Natal”.

A chegada do Papai Noel é uma atração à parte e acontece dia 9 de novembro. O bom velhinho percorrerá as ruas do entorno do Shopping a partir das 16h, passando pela Av Getúlio Vargas, Rua Thales dos Santos, Av. Pereira Barreto, Av. Senador Vergueiro, Av. Kennedy, Av. Redenção, Av .Aldino Pinotti e Av. Versolatto. Às 17h, ele entrará pela escada rolante do Atrium, ao lado da loja Riachuelo, e será recebido pelo Coral Encantado. Depois, junto com seus ajudantes e uma banda com personagens divertidos, levará o público para conhecer todos os cenários instagramáveis e interativos. Crianças, adultos e pets poderão tirar fotos com o Papai Noel, todos os dias até 24 de dezembro.

“Este ano, trabalhamos para transformar a experiência de compra de nossos clientes em um momento agradável e repleto da magia. Criamos uma atmosfera de sofisticação e encantamento, com uma decoração repleta de elementos lúdicos e instagramáveis, que convida a viver e a sentir a energia do Natal. Queremos que as pessoas tragam seus familiares e amigos para vivenciarem essa experiência única que criamos.”, comenta Valéria de Biasi, superintendente do empreendimento.

SERVIÇOS:

Shopping Metrópole – Chegada do Papai Noel

Data: 09 de novembro de 2024

Horário: às 17h

Local: Escada rolante do Atrium Shopping Metrópole – Tire Foto com o Papai Noel

Data: de 09 de novembro a 24 de dezembro

Horário: de segundas às quintas das 12hàs 20h, com pausa das 15h às 16h.

de sextas e sábados das 12h às 22h, com pausa das 15h às 16h e das 18h às 19h.

domingos e feriados das 14h às 20h, com pausa das 15h às 16h.

Local: Praça de Eventos

Shopping Metrópole – Paradinha de Natal

Data: 23 de novembro, 07 de dezembro e 14 de dezembro.

Horário: das 14h às 15h, das 16 às 17h e das 18h às 19h.

Shopping Metrópole – Carrossel de Natal

Data: de 09 de novembro a 05 de janeiro.

Horário: De segundas a sábado das 10hàs 22h.

domingos e feriados das 12h às 20h.

Local: Praça Principal

Valores: (consulte bilheteria no local)

1 ingresso R$ 25.

2 ingressos R$ 20 cada.

3 ou mais ingressos R$ 15 cada.

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09750-902.