Shopping Metrópole anuncia primeira Feira de Educação

O Shopping Metrópole, o mais tradicional empreendimento de São Bernardo do Campo, anuncia a realização da sua primeira Feira de Educação, entre os dias 22 e 25 de agosto. Durante os quatro dias de evento, realizado na Praça de Eventos do shopping, serão disponibilizados 12 stands em que escolas e colégios poderão apresentar os planos de ensino e valores para pais, moradores da região e visitantes do empreendimento. É uma excelente oportunidade para instituições de ensino se conectarem diretamente com pessoas que buscam as melhores opções para a educação de seus filhos.

Entre as escolas já confirmadas estão: Arbos, Singular, American e Piaget.

Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, destaca a importância do evento. “Sabemos que pais e responsáveis geralmente começam a buscar escolas e colégios entre agosto e setembro. Por isso, a Feira de Educação é uma excelente oportunidade para apresentar, em um único lugar, diversas instituições aos responsáveis, que buscam a melhor opção para os filhos, facilitando todo o processo”, comenta ela.

Instituições interessadas em participar da feira podem garantir sua presença através da locação de stands com estrutura pronta. Para mais informações, entre em contato com Cristiane Rangel pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 94541-5502.