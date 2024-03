Shopping Metrópole amplia inventário digital com a helloo

Atento às novidades do mercado e ao comportamento do consumidor, o Shopping Metrópole acaba de instalar as modernas telas da helloo, empresa comercializadora de mídia da ALLOS.

Como forma de deixar o ambiente ainda mais moderno e conectado com as tendências do mundo digital e facilitar a comunicação entre clientes e consumidores, as telas compartilham conteúdo de novidades do shopping, eventos, notícias, assim como é utilizado para a comercialização de anunciantes externos e lojistas.

Com 670 mil visitantes por mês, o Shopping Metrópole implantou quatro colunas digitais da helloo, que totalizam 12 faces, na praça de alimentação do empreendimento. No local, que conta com 29 operações para atender os clientes.

De acordo com IBOPE TGI, as mídias exteriores são o segundo meio que mais impacta a população, ficando atrás apenas da internet. Segundo uma pesquisa da Kantar, 72% das interações entre as pessoas e anúncios fora de casa acontecem em shoppings centers, supermercados e academias, sendo que, em centros de compra, como o Shopping Metrópole, 81% das pessoas que frequentam declararam ter visto mídia e publicidade, de acordo com Target Group Index Brasil.

Com campanhas direcionadas ao cliente final, a helloo alcança 44 milhões de pessoas únicas e utiliza inteligência de dados para identificar a audiência (perfil social, assuntos de interesse e tempo de permanência), além dos comportamentos (onde mora, o que consome e/ou outro ponto de interesse) em sua a jornada no shopping.

Além do Shopping Metrópole, outros locais do entorno também fazem parte do portfólio da helloo, incluindo edifícios residenciais no entorno. Com essa estratégia, a helloo possui alto índice de complementariedade entre os locais em que as telas estão presentes.

Fabíola Peppe, gerente de marketing do Shopping Metrópole, ressalta como é importante contar com um inventário digital no shopping através da helloo. “A helloo nos traz muitas possibilidades, já que, marcas e empresas podem visualizar o Shopping Metrópole como um centro relevante para anunciar, além de nossos lojistas, que podem impactar diretamente os clientes e visitantes, se desejarem. Estes, por sua vez, terão propagandas direcionadas, além de se informarem com notícias e avisos. Ou seja, todos saem ganhando”, explica ela.