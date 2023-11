Shopping Metrô Itaquera utiliza a tecnologia para unir famílias no Natal

A magia das festas de fim de ano veio acompanhada da tecnologia e desembarcou na árvore de Natal do Shopping Metrô Itaquera. A árvore do shopping é toda interativa, possui 10 painéis em sua estrutura e tem como objetivo veicular fotos das famílias que visitam o shopping.

Os clientes podem entrar dentro de uma caixa de presente gigante, instalada ao lado da árvore, para tirarem a foto. Após realizarem a fotografia, a imagem é exibida na árvore e compartilhada com o cliente. Quem quiser participar da ação pode resgatar o cupom gratuitamente pelo aplicativo do próprio shopping.

Show de Luzes

Outra atração de Natal acompanhada da tecnologia é o show de luzes realizado diariamente nos vitrais do shopping no Piso Itaquera. Toda a iluminação “dança” ao som do ritmo de canções natalinas, levando a alegria do Natal para as famílias. O show ocorre todos os dias, a partir das 18h e em intervalos de 40 minutos.

“Neste Natal usamos a tecnologia como um meio de aproximar as pessoas. Com as nossas ativações queremos passar um sentimento de pertencimento para todas as famílias que frequentam o nosso shopping e moram na Zona Leste de São Paulo”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos).

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900.