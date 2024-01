Shopping Metrô Itaquera têm ativações especiais durante férias de janeiro

O mês das férias de janeiro é uma oportunidade para que famílias possam se divertir em atrações e espaços que a cidade de São Paulo oferece. No Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo, oferece durante todo o mês de janeiro diversas atividades para todas as idades.

Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera: Para levar cultura e aprendizado para crianças e adultos da Zona Leste de São Paulo, o Shopping Metrô Itaquera traz o evento Catavento no Shopping – Museu de Ciências. Ao todo são 14 experiências que os clientes poderão interagir de forma gratuita. As instalações de Física, Biologia e Astronomia são apresentadas de forma a aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência. A participação é gratuita, com retirada de cupom no app do shopping e indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis. Aos domingos o mascote Itaquerinha estará presente para interação e fotos com os visitantes. O museu fica no shopping até o dia 18 de fevereiro. Ele está localizado no Piso Metrô.

Circuito de piscina de bolinhas: No Piso Metrô e no Piso Itaquera estão instalados espaços com piscina de bolinhas, infláveis, escorregador e cama elástica. São três circuitos que oferecem diversas brincadeiras e horas de diversão para as crianças. Valores e condições para brincar nas ativações são informados em cada atração.

Itaquera Show: Nas praças de alimentação do Piso Itaquera e no Piso Campanela também ocorrem shows toda a semana. É possível assistir apresentações de bandas de samba, pop, mpb e pop.

Contação de histórias: Aos domingos, durante todo o mês de janeiro, o Shopping metrô Itaquera realiza contação de histórias clássicas infantis para o público. As apresentações ocorrem na praça de alimentação do Piso Campanela.

Arena 4UP: O Shopping Metrô Itaquera conta com a Arena 4UP. Localizada no Piso Campanela, dentro da loja da Piticas, é uma arena de games onde toda família pode se divertir. Quem deseja jogar irá encontrar 25 computadores totalmente equipados e com diversos tipos de games instalados, cadeiras gamers para maior conforto e internet de alta velocidade para as partidas online. A partir de R$ 30,00 é possível alugar um dos computadores para jogar por uma hora.

Magic Games: Com jogos de fliperama clássicos e novos, o espaço Magic Games é uma grande opção de diversão para os pais, crianças e adolescentes. A loja está localizada no Piso Itaquera, em frente a bilheteria do cinema.

Cinépolis: O Shopping Metrô Itaquera conta com a rede Cinépolis de cinema. Localizado no Piso Campanela, conta com salas exibindo filmes 2D e 3D. É um ótimo programa para toda a família. Além disso, conta com uma sala especial chamada de Macro XE com som digital e projeção de alta definição e clareza. É possível conferir a programação completa dos filmes neste link.

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900