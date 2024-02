Shopping Metrô Itaquera recebe o evento ‘D.P.A. – Mistério e Magia’

Para levar brincadeiras e diversão para as crianças, o Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo, recebe o evento ‘D.P.A. – Mistério e Magia’. O circuito inspirado no sucesso do Gloob, ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’, é uma verdadeira imersão para os fãs e traz a reprodução de alguns dos ambientes da série. As atividades começam no dia 23 de fevereiro e seguem até o dia 17 de março.

O evento será realizado em dois locais do shopping para levar diversão em dobro para as crianças. A primeira ativação, que estará no Piso Metrô, em frente ao Mercado Extra, contará com um circuito de atividades com módulos cenográficos da série. As crianças poderão passar por cenários icônicos como o Armazém Theobaldo, Porão da Amaranta, Cozinha da Leocádia, Apartamento 333 e a Biblioteca Banida de Ondion.

O segundo espaço ficará no Piso Itaquera, próximo a C&A. No local, as crianças poderão se divertir com brincadeiras em cenários inspirados pela série. “A chegada deste evento ao Shopping Metrô Itaquera faz parte da nossa estratégia em ter ativações especiais todos os meses para os nossos clientes. Nosso objetivo é sempre trazer novidades, espaços de lazer e experiências para as famílias se divertirem em nosso shopping”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

O evento é gratuito e, para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do Shopping Metrô Itaquera. Crianças com idade a partir de 4 anos até 10 anos podem participar. As atrações abrem a partir das 12h, com duração média de 20 minutos e conta com promotores para auxiliar os pequenos nas atividades.

Serviço:

D.P.A. – Mistério e Magia

Data: Entre os dias 23 de fevereiro e 17 de março

Horário: A partir das 12h.

Local: Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Gratuito (com resgate do cupom no app do shopping)

