Shopping Metrô Itaquera recebe Museu Catavento

Para promover cultura e aprendizado para crianças e adultos da Zona Leste de São Paulo, o Shopping Metrô Itaquera traz o evento Catavento no Shopping – Museu de Ciências. A mostra é uma parceria entre o centro comercial e o Museu Catavento, museu de ciências da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A exposição está aberta até 18 de fevereiro, das 12h às 18h, com a exibição de diversas atrações do museu.

Ao todo são 14 experiências que o público poderá experimentar de forma gratuita. As instalações de Física, Biologia e Astronomia buscam aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência.

Algumas das atrações do Museu Catavento podem arrepiar os cabelos dos visitantes, como o ‘Gerador de Van de Graaff’, sentar em um banco feito de pregos sem se machucar, conhecer um Praxinoscópio (aparelho que projeta as imagens desenhadas) e entender um pouco mais sobre a rotação dos planetas ao redor do Sol no experimento “Poço gravitacional”.

“Esse é um movimento que o Shopping Metrô Itaquera realiza para levar entretenimento e cultura para todos os habitantes da Zona Leste de São Paulo. Nossos clientes poderão se divertir e aprender conhecimentos valiosos sobre ciência”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

A participação é gratuita, com retirada de cupom no app do shopping e indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis. A exposição é apenas um pouco do que pode ser visto em uma visita completa ao Museu Catavento.

‘Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera’

Período: até 18 de fevereiro

Horário: de Segunda a domingo – das 12h às 20h

Local: Piso Metrô em frente ao Mercado Extra

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n Itaquera – São Paulo/SP

Classificação indicativa: Livre para qualquer idade (crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis)

Capacidade: 25 pessoas por turma – o circuito tem duração média de 20 minutos

Informações: (11) 2040-3635 / Shopping Metrô Itaquera (shoppingitaquera.com.br)

Evento gratuito – Resgatar o cupom do evento no app do shopping