Shopping Metrô Itaquera realiza primeira exposição de carros antigos e customizados

O Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo, realiza o seu primeiro encontro de carros em formato de exposição. A exibição será no dia 24 de março, das 8h30 às 13h. O local do evento é o estacionamento do centro comercial e tem entrada gratuita. O cliente só precisa doar 1kg de alimento não perecível.

Quem comparecer ao estacionamento terá a chance de conferir mais de 100 automóveis antigos e customizados, com modelos nacionais entre Fusca, Passat, Tempra e muito mais. Será possível ver diversos tipos de carros e tirar muitas fotos. Um evento completo para toda a família e amantes de automóveis. Os alimentos arrecadados durante o evento serão doados para famílias do entorno da Zona Leste de São Paulo.

“Esse é mais um evento gratuito que temos o prazer em realizar para os nossos clientes. Será um dia de muita diversão para todos os apaixonados por carros”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Serviço:

Exposição de carros – Shopping Metrô Itaquera

Data: 24/03

Horário: 08h30 às 13h

Local: Shopping Metrô Itaquera – estacionamento

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900