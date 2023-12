Shopping Metrô Itaquera realiza “parada natalina” para as famílias celebrarem o Natal

Quem passar pelo Shopping Metrô Itaquera nos dias 9, 16 e 23 de dezembro poderá acompanhar uma celebração especial de Natal. O empreendimento, localizado na Zona Leste de São Paulo, vai realizar a cada final de semana sua tradicional “parada natalina” com a participação de personagens temáticos de Natal, um incrível coral itinerante com lindas vozes e a presença do Itaquerinha, mascote oficial do shopping.

O grupo vai passear por todo o shopping, celebrando o Natal e chamando as pessoas para se divertirem. O encerramento será realizado no trono do Papai Noel para que os clientes possam tirar fotos com o bom velhinho. As sessões serão realizadas nos seguintes horários: das 14h00 às 14h30, 15h15 às 15h45, 16h30 às 17h00 e 17h45 às 18h15.

Diversão para todo a família

O Shopping Metrô Itaquera também tem outras atrações para os seus clientes como o trono PET ao lado do trono do Papai Noel para tirar foto com o seu bichinho de estimação, porta chupeta para as crianças dizerem adeus ao item, oficina de cartinhas do Papai Noel, totens instagramáveis, globo de neve gigante para tirar foto e árvore de Natal interativa onde é possível tirar uma fotografia em uma caixa de presente e a imagem é compartilhada nas telas instaladas na árvore.