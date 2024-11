Shopping Metrô Itaquera realiza maior festa de Natal da Zona Leste de SP

O bairro Itaquera, localizado na Zona Leste de São Paulo, completa 338 anos no mês de novembro e para comemorar essa data especial o Shopping Metrô Itaquera, que também faz aniversário neste mês, dá de presente para os moradores da região uma comemoração mágica.

A inauguração da decoração de Natal e chegada do Papai Noel será o presente do shopping para o bairro. A celebração, que será a maior festa de Natal da Zona Leste de São Paulo, será no sábado, 9 de novembro a partir das 12h com diversas atrações para encantar os moradores da região.

Festival com comidas natalinas

No sábado, a partir do meio-dia, na área do estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, o público poderá desfrutar de um festival gastronômico com diversos pratos natalinos para compartilhar com a família e amigos. Além de muita música, espaço kids e ativações.

Os clientes que resgatarem o cupom no aplicativo do shopping, terão direito a retirar um delicioso biscoito decorado Ginger Bread. Para entrar no evento basta doar 1kg de alimento não perecível.

Mundo Bita e Chegada do Papai Noel

O Mundo Bita marca presença na abertura oficial do Natal levando música e animação para as crianças. A apresentação será realizada no estacionamento do shopping a partir das 18h. Após a apresentação, ocorre o cortejo com o bom velhinho, com personagens que irão percorrer todo o shopping para alegrar e celebrar a magia do Natal. A parada natalina se encerra no Piso Itaquera, para o Papai Noel atender os clientes e celebrar essa data especial. Neste ano o Papai Noel vai atender as famílias todos os dias, até o fim do Natal. Será possível ver ele de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h.

Outra novidade é o atendimento em libras que será conduzido pelas assistentes do Papai Noel para quem precisar. Pela terceira vez consecutiva o Shopping Metrô Itaquera terá um Papai Noel negro.

Natal de Ginger Bread

O tema de Natal deste ano do Shopping Metrô Itaquera faz referência ao Ginger Bread o famoso biscoito de gengibre, bastante popular nas festas natalinas e presente nas animações, filmes e séries de Natal. A decoração do shopping conta com diversos elementos como estátuas do biscoito, casas de gengibre e bengalas de Natal. Cenários que irão garantir aquela foto para deixar de lembrança. Os clientes poderão conferir a decoração deste ano tanto na área interna como na área externa que estará totalmente iluminada. Além disso, o shopping terá um escorregador de três metros de altura ligando o Piso Itaquera com o Piso Metrô, levando diversão para a criançada.

“Estamos realizando a maior abertura de Natal da Zona Leste de São Paulo. Teremos show do Mundo Bita, parada de Natal e um festival gastronômico com diversas comidas natalinas. Será um Natal mágico para os nossos clientes e para todo o bairro de Itaquera”, afirma Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos)

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900