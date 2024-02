Shopping Metrô Itaquera realiza evento de carnaval com a presença do mascote Itaquerinha

A semana de carnaval está repleta de brincadeiras e folias no Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro ocorre o Folia do Itaquerinha, para animar e encantar clientes.

O evento terá a presença do Itaquerinha, mascote do shopping, juntamente com uma banda de cinco músicos que irão desfilar pelos corredores do shopping fazendo a alegria dos visitantes. O cortejo ocorre sempre às 14h, 16h e 18h. Serão três sessões por dia de 40 minutos cada. Os pais podem levar os filhos fantasiados para aproveitarem a festa de Carnaval.

Além disso, o Itaquerinha Parque, localizado no Piso Campanela, terá uma oficina de pintura facial de carnaval para as crianças. A oficina ocorre das 14h às 18h. A entrada é gratuita e para participar, basta resgatar o cupom do parque no app do shopping.

Serviço:

Folia do Itaquerinha

Data: Entre os dias 10 e 13 de fevereiro

Horário: Cortejo de Carnaval sempre às 14h, 16h e 18h. Oficina de máscaras das 14h às 18h.

Local: Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Gratuito

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos)

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900