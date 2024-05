Shopping Interlar Aricanduva recebe Festa Junina com muita gastronomia, música e brincadeiras

A Festa Junina do Aricanduva promete muita diversão e guloseimas na Zona Leste de São Paulo. O Shopping Interlar Aricanduva recebe o tradicional “Arraiá Aricanduva”, evento com entrada gratuita para toda a família. A atração ocorre em três fins de semana diferentes entre maio e junho, sempre das 12h às 22h. Os festejos ocorrem no estacionamento do Shopping Interlar Aricanduva. O evento é pet friendly.

Para quem ama a culinária típica junina, o Arraiá Aricanduva reserva excelentes opções. O cardápio é variado e conta com: fogazza, pastel, hot dog, canjica, arroz doce, pamonha, milho verde, pipoca, espetinhos, bolos, quentão, vinho quente e muito mais. Além disso, o público poderá se deliciar com costela de chão, comida brasileira, hambúrgueres artesanais, muita cerveja artesanal e churrasco.

A música embala o evento com shows ao vivo. Bandas temáticas de forró, country e sertanejo prometem manter o público animado, num clima contagiante. Para garantir momentos descontraídos entre as famílias, a programação tem ainda bingo, correio elegante, pesca, tiro ao alvo, além de quadrilhas interativas.

Programação

Line Up Aricanduva – Semana 1

Quinta-Feira 30/05

19h as 22h – Lorena Alexandre

Sexta Feira 31/05

19h as 22h – Beto Ribeiro

Sábado 01/06

13h as 15h – Paulinho Nação

16h as 18h – Forro Maneiro

19h as 22h – Calango Brabo

Domingo 02/06

15h as 18h – Banda Confisco

19h as 22h – Peixe Elétrico

Serviço:

“Arraiá Aricanduva” – Shopping Interlar Aricanduva

Endereço: Estacionamento Interlar Aricanduva – Av. Aricanduva, 5555 – Vila Matilde, São Paulo/SP.

Datas:

1ª Semana: 30/05 a 02/06 – 5ª a Domingo

2ª Semana: 07/06 a 09/06 – Sexta, Sáb, Dom

3ª Semana: 14/06 a 16/06 – Sex, Sab e Dom

Horário: das 12h às 22h