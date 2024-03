Shopping Interlagos tem “Parada de Páscoa” com maquiagem infantil

Para celebração da Páscoa, o Shopping Interlagos, um dos principais pontos comerciais e de lazer da zona sul de São Paulo, preparou uma ação especial, a “Parada de Páscoa”, afinal tudo gira em volta da alegria. A programação inclui maquiagem infantil e atividades que contarão com três apresentações, percorrendo os corredores do shopping nos dias 30 e 31 de março, às 14h30, 16h30 e 18h30.

A divertida ação contará com muita animação, músicos e personagens caracterizados com fantasias alusivas à Páscoa, além da pintura facial, que estará disponível das 13h às 19h, atrás dos elevadores do shopping, para crianças de até 12 anos de idade.

Venha aproveitar para viver momentos de muita diversão no Shopping Interlagos!

Serviço:

“Parada de Páscoa – Shopping Interlagos

Período: 30 e 31 de março de 2024

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento do shopping: 10h às 22h