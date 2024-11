Shopping Interlagos tem Parada de Natal para receber o Papai Noel

O clima de Natal já toma os corredores do Shopping Interlagos, um dos principais pontos comerciais e de lazer da zona sul de São Paulo. Para celebrar a chegada do Papai Noel, o shopping preparou uma “Parada de Natal”, com apresentação especial e gratuita com personagens alusivos à data, no dia 09 de novembro, a partir das 14h.

A ação contará com personagens mágicos, caracterizados de duendes, rei e rainha biscoito, princesa, elfo, urso, dentre outros. Para animar ainda mais o público, a atração contará com a participação de uma banda composta por cinco músicos, com lindas canções.

O Papai Noel estará no centro das atenções, espalhando a magia do Natal por todo o shopping, onde receberá o público até o dia 24 de dezembro. Os horários do Papai Noel no trono serão: todos os dias, das 10h às 22h, exceto no dia 24/12, data em que permanece entre 10h e 18h.

O Natal é um momento de unir famílias e celebrar a alegria, venha curtir tudo isso, no Shopping Interlagos!

Serviço:

Parada Natalina + Chegada do Papai Noel – Shopping Interlagos

Período: 09 de novembro a 24 de dezembro.

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento do shopping: 10h às 22h