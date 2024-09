Shopping Interlagos promove “Corrida Mundo de Kaboo”, para crianças entre 5 e 10 anos

No mês das crianças, o Shopping Interlagos, um dos principais centros de compras da zona sul de São Paulo, promove a “Corrida Mundo de Kaboo”, voltada a crianças com idades entre 05 e 10 anos. O evento acontece no dia 20 de outubro, a partir das 8h. O valor da inscrição é fixo de R$ 24.

O “Mundo de Kaboo” promove a prática da corrida de uma forma completamente lúdica e acessível. Inspirada nas aventuras interativas e educativas do fenômeno infantil da internet, a corrida transforma o atletismo em uma verdadeira caça ao tesouro. Kaboo e seu escudeiro Blado, Guardiões da Imaginação, conduzem as crianças em uma jornada vibrante para reacender a chama da criatividade e do jogo.

Além da corrida, o evento terá como atrações uma apresentação de teatro, caça ao tesouro temática para as crianças, além de uma oficina de dobradura. As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.minhasinscricoes.com.br.

“O evento é uma maneira de fomentar a atividade física, além de ser uma importante ação de conscientização sobre hábitos saudáveis e estimulando um estilo de vida ativo desde a infância”, conclui Carla Giovanna Bordon Gomes, Superintendente do Complexo Comercial do Shopping Interlagos.

Serviço:

“Corrida Mundo de Kaboo” – Shopping Interlagos

Data: 20 de outubro, às 8h

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h