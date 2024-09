Shopping Interlagos anuncia Happy Hour de Setembro

O Shopping Interlagos, um dos principais destinos para compras e lazer na zona sul de São Paulo, convida a todos para o Happy Hour de Setembro, evento gratuito que acontecerá nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27, sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

A programação tem início no dia 05 com o cantor Gleidson e sua Banda, trazendo o melhor do pop internacional. No dia 06, é a vez da cantora Maitê Gondim, que apresentará um repertório eclético.

No dia 12, o grupo Original 80 interpretará os clássicos dos Paralamas, seguido pela cantora Vanessa Brown e sua Banda no dia 13, com sucessos nacionais e internacionais.

Para os amantes de soul, blues, R&B e rock, Sampel e sua Banda se apresentarão no dia 19. Já no dia 20, Patrícia Alice e sua Banda trarão releituras de canções brasileiras.

Para encerrar com chave de ouro, o Coral Moment’s se apresenta no dia 26, com um repertório variado, e Priscilla Carvalho e sua banda no dia 27, prestando tributo a ilustre Laura Pausini.

O Happy Hour de Setembro no Shopping Interlagos promete música boa e entretenimento para todos os gostos!

Serviço:

Happy Hour de Setembro – Shopping Interlagos

Datas: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro

Horários: 19h30

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento do shopping:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h