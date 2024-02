Shopping Interlagos anuncia circuito temático durante as férias de verão

Pensando na diversão do público infantil durante as férias, o Shopping Interlagos, um dos principais destinos para compras e entretenimento na zona sul de São Paulo, anuncia o Abelha Parque, atração com obstáculos infláveis que simula o percurso das abelhas, garantindo muita adrenalina e diversão para os pequenos. O parque temático ficará disponível até o dia 18 de fevereiro, com funcionamento das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

O local conta com uma mega piscina de bolinhas, cama elástica, tapetes interativos e uma área kids, com mesinhas de pintura e gangorras. As brincadeiras são indicadas para as crianças com até 12 anos de idade, com a necessidade de acompanhamento de um adulto responsável junto dos pequenos de até cinco anos. A atração é adaptada para receber crianças com deficiência (PcD), obrigatoriamente acompanhadas dos responsáveis.

A atração custa R$ 50,00 para 30 minutos, com R$ 1,00 de acréscimo a cada minuto extra. Crianças portadoras com deficiência (PCD), pagam 50% do valor. O Abelha Parque está localizado na Praça de Eventos.

Serviço:

Abelha Parque – Shopping Interlagos

Datas: 19 de janeiro a 18 de fevereiro

Horários: Horário de funcionamento do shopping

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h