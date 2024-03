Shopping Interlagos anuncia chegada do “Parque Bolofofo”, gratuito para todo o público

Os personagens mais fofinhos e amados do hit “funk do pão de queijo” estão chegando ao Shopping Interlagos, o “Parque Bolofofo”. A atração garante muita adrenalina e diversão com piscina de bolinhas com escorrega, ônibus de atividade, jogos, gira gira, mesas de atividades, pula pula, todas as brincadeiras caracterizadas com as imagens dos personagens polvinho Pow, do leãozinho Rick, da gatinha Sophie, do coelhinho Bunny e da corujinha Pipi. O parque temático é gratuito e fica disponível entre os dias 01 e 31 de março, com funcionamento das 10h às 22h, de segunda a domingo.

As atrações são indicadas para crianças de 03 a 12 anos de idade. Crianças e bebês de 0 a 3 anos poderão participar de atividades lúdicas como o ônibus e mesa de pintura e devem estar todo o tempo acompanhado dos pais e/ou responsáveis maior de 18 anos.

A entrada ocorre mediante a um cadastro, que deverá ser realizado pelos pais ou responsáveis, no balcão do evento. A participação se dará por ordem de chegada.

Venha se divertir e brincar muito com os personagens queridos dos pequenos!

Serviço:

“Parque Bolofofos” – Shopping Interlagos

Datas: 01 a 31 de março

Horários: 10h às 22h, de segunda a domingo. (encerramento da fila às 21h30)

Duração: 20 minutos por turma

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h