Shopping Ibirapuera traz “Brilhos do Natal” com espaços instagramáveis e Árvore Solidária

A data mais esperada do ano se aproxima e o espírito do Natal está prestes a invadir o Shopping Ibirapuera para encantar toda a família. Com o tema “Brilhos do Natal”, a edição deste ano contará com uma programação especial que inclui cenários instagramáveis, Árvore Solidária, sorteio de prêmios, além de uma decoração repleta de brilho. Para isso, os espaços do shopping serão tomados por um lindo presépio, sinos e estrelas iluminadas criando uma atmosfera mágica e acolhedora.

Neste Natal, o Shopping Ibirapuera promoverá uma maior diversão para público, por meio de brinquedos interativos como dois carrosséis, xícaras giratórias e um gira-gira com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, uma deslumbrante árvore de Natal giratória de 8 metros de altura, um gazebo iluminado reproduzindo a Sagrada Família, localizado no Piso Jurupis, e a presença diária do Papai Noel irão contemplar a magia desta época do ano.

Promoção

Neste ano, a cada R$500,00 reais em compras, o cliente receberá 1 número da sorte para concorrer a 3 BMW modelo X1 zero KM + 1000 Panettone Fasano. A promoção terá início no dia 17 de novembro, finalizando no dia 27 de dezembro.

Presença do Papai Noel

Em meio a cenários natalinos e espaços interativos, as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel, diariamente, a partir do dia 12 de novembro, das 12h às 20h, no Piso Moema.

Árvore solidária

Já é tradição no Shopping Ibirapuera. Há 11 anos, cerca de 450 crianças do Instituto Cruz de Malta recebem de presente os brinquedos arrecadados na Árvore Solidária. A doação visa levar alegria e esperança aos pequenos de comunidades mais carentes. Para contribuir, basta ir ao Piso Moema, onde a árvore está localizada, e procurar uma das promotoras do evento, diariamente, das 12h às 20h, e realizar a doação de um brinquedo novo. Os presentes serão arrecadados até o dia 10 de dezembro e entregues às crianças do Instituto Cruz de Malta.

Serviço:

Papai Noel

Local: Piso Moema

Data – 12/11 a 23/12

Horário – 12h às 20h (24/12 das 12h às 18h)

Chegada do Noel

Evento gratuito

Local: Piso Jurupis – atrás do restaurante Andiamo

Data: 12/11

Horário: 15h